Dark Rivers, d'après le roman Les Silences de Rose Tremain

L'inspiration du roman de Rose Tremain reste ténue, assure la réalisatrice Clio Barnard : « J’en ai surtout conservé la relation d’un frère et d’une sœur. La littérature est liée à mon travail, tout comme le goût pour les personnes marginalisées. Mon premier film, The Arbor, était un semi-documentaire sur la dramaturge working class Andrea Dunbar, tandis que Le Géant égoïste s’inspirait d’une nouvelle d’Oscar Wilde. »

Après la mort de son père et quinze ans d'absence, Alice revient dans son Yorkshire natal réclamer la ferme familiale qui lui était promise. Mais son frère Joe, usé par les années à s'occuper de l'exploitation et de leur père malade, estime que la propriété lui revient. Malgré les trahisons et les blessures du passé, Alice va tenter de reconstruire leur relation et sauver la ferme.