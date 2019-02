Darkest Minds : Rébellion, l'adaptation du roman d'Alexandra Bracken

Editeur : La Martiniere Jeunesse

Genre :

Total pages : 512

Traducteur :

ISBN : 9782732488653



Darkest minds T.1 ; rébellion

de Alexandra Bracken(Auteur) Daniel Lemoine(Traducteur)

Depuis que le virus l'a touchée, Ruby est télépathe et capable de manipuler la mémoire d'autrui. En tant que telle, elle aurait dû être éliminée par les autorités sanitaires. Mais grâce à son pouvoir, elle a pu intégrer un camp réservé aux cas les moins dangereux.Six ans plus tard, Ruby parvient à s'échapper et rejoint un groupe d'adolescents en cavale menés par Liam.Ensemble, ils rejoignent East River, une communauté d'adolescents où chacun s'épanouit en apprenant à utiliser ses pouvoirs.

