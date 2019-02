DC Super Hero Girls : les héroïnes DC comics ont leur propre série animée

Le monde les connaît en tant que Wonder Woman, Supergirl et Batgirl : Diana, Kara et Barbara sont des adolescentes peu ordinaires qui, en plus de lutter contre les Forces du Mal, doivent gérer amis, famille et école. Comme si être une ado n'était pas assez compliqué...

La diffusion commencera en mars prochain aux États-Unis, et il faudra compter sur Wonder Woman , Batgirl, Supergirl, Zatanna, Green Lantern et Bumblebee pour le casting principal, avec des apparitions de Harley Quinn, Poison Ivy et Giganta...