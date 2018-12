De battre mon cœur s'est arrêté, coécrit par Jacques Audiard et Tonino Benacquista

Couronné par 8 Césars du cinéma, De battre mon cœur s'est arrêté a construit la réputation de Jacques Audiard et constitué une étape importante dans la carrière de Romain Duris. Le scénario du film est coécrit par Audiard lui-même et Tonino Benacquista.

« En réfléchissant avec Tonino », explique Jacques Audiard, « on s'est assez vite fixé sur le milieu de l'immobilier (...) et plus précisément celui des petits marchands de biens dont les agissements sont parfois immoraux et à la limite de la légalité. De plus, il y a, je trouve, un rapport analogique entre le voyou qui accapare des vies, et le marchand de biens qui accapare du terrain, de la terre avec des gens dessus. Dans les deux cas ils accaparent de l'inaliénable. »