Dernier amour, la vie de Casanova au cinéma, par Benoît Jacquot

Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre à plusieurs reprises une jeune courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les autres femmes.

« Dès que Vincent a su que je pensais à un film sur Casanova , il s’est immédiatement porté volontaire avec une énergie incroyable. Le connaissant très bien amicalement et professionnellement, son activisme me rendait perplexe. Au départ, je ne voyais pas Vincent en Casanova : parce qu’il est français, costaud, avec une image virile, populaire, donc a priori à l’opposé de Casanova. J’ai eu du retard à me rendre à l’évidence que ça fonctionnerait », explique Benoît Jacquot à propos de l'acteur.