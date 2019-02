Dernier trailer de Marvel’s Iron Fist saison 2

« Je suis devenu ce que tu n’as pas eu la force d’être », affirme Davos. Comment maintenir la paix lorsqu’il s’agit d’une affaire de famille ? Le trailer de la nouvelle saison de Marvel’s Iron Fist, sur Netflix le 7 septembre, nous offre un aperçu du rapport de forces qui va bientôt s’installer dans les rues de New-York.





Danny Rand (Finn Jones), aux côtés de sa partenaire Colleen Wing (Jessica Henwick), tente de maintenir la paix au milieu des gangs qui sévissent à New-York. Avec l’aide de Misty Knight (Simone Missick), ils vont découvrir que le réseau de criminels de la ville est bien plus important qu’ils n’auraient pu l’imaginer et que déposer les armes n’est désormais plus une option.

Pendant ce temps, l’ancien meilleur ami de Danny, Davos, revient à New-York après avoir découvert que K’un-Lun a disparu. Accusant Danny d’être responsable du sort tragique de K’un-Lun, Davos jure de venger sa cité perdue. La rivalité entre les deux frères spirituels s’envenime autour des responsabilités liées à la maîtrise de l’Iron Fist.