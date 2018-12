Dernière bande-annonce pour Les Animaux fantastiques : les Crimes de Grindelwald

Très attendu, ce nouveau volet, rappelons-le, se déroulera en grande partie à Paris, pour le bonheur de tous les Français fans de l'univers de J.K. Rowling. Évidemment, la présence d'un Dumbledore jeune, sous les traits de Jude Law, et de Johnny Depp, en Grindelwald, attise l'impatience...

1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald auparavant : son ancien élève Norbert Dragonneau. L'aventure qui les attend réunit Norbert avec Tina, Queenie et Jacob, mais cette mission va également tester la loyauté de chacun face aux nouveaux dangers qui se dressent sur leur chemin, dans un monde magique plus dangereux et divisé que jamais.