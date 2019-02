Des teasers pour Scary Stories to Tell in the Dark, produit par Guillermo del Toro

Jamais traduites en France, les histoires des recueils Scary Stories to Tell in the Dark sont horrifiques à souhait : tirées du folklore populaire, elles ont été réécrites par Alvin Schwartz et illustrées par Stephen Gammell. Les trois livres ont été publiés entre 1981 et 1991 aux États-Unis.Guillermo del Toro n'a jamais caché son admiration pour les deux hommes, et possède même quelques originaux de Gammell. Et c'est donc lui qui produit cette adaptation, dont la date de sortie en France n'est pas encore connue. Au casting, on compte notamment Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, ou encore Austin Abrams.