Detective Dee, d'après les romans de Robert Van Gulik, de retour au cinéma

Di Renjie, le légendaire juge chinois qui a inspiré le Juge Ti, a servi d'inspirations à bien des écrivains, mais surtout à Robert van Gulik, écrivain néerlandais sinophile qui en a fait le héros d'une série de romans.

Une vague de crime perpétrée par de mystérieux guerriers masqués terrifie l’Empire de la dynastie des Tang. Alors que le Detective Dee se retrouve en charge de l’enquête, ses découvertes prennent vite une tournure surnaturelle. Les sculptures du palais impérial prennent vie et les quatre rois célestes sont plus menaçants que jamais… Il se pourrait bien que le Detective Dee soit confronté à son plus grand défi, alors même qu’il doit faire face aux accusations de sa pire ennemie, l’impératrice Wu.