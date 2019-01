Doubles vies : Olivier Assayas se paie le monde de l'édition

Alain, la quarantaine, dirige une célèbre maison d’édition, où son ami Léonard, écrivain bohème publie ses romans. La femme d’Alain, Séléna, est la star d’une série télé populaire et Valérie, compagne de Leonard, assiste vaillamment un homme politique. Bien qu’ils soient amis de longue date, Alain s’apprête à refuser le nouveau manuscrit de Léonard… Les relations entre les deux couples, plus entrelacées qu’il n’y paraît, vont se compliquer.

Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne et Nora Hamzawi se retrouvent devant la caméra d'Olivier Assayas, qui a écrit lui-même le scénario. « Je suis conscient de n’avoir aucune crédibilité en tant qu’auteur de comédie, j’étais donc plutôt mal barré. En même temps, ce n’est pas cher à tourner, tout se passe dans des appartements ou des lieux publics, à Paris, ça pouvait se faire simplement. Aussi j’ai continué à avancer en ne sachant littéralement pas où j’allais. C’est beaucoup plus tard que j’ai commencé à assumer que ça pourrait être une comédie, et, qu’au fond, j’étais presque inconsciemment en train de raconter une histoire, avec un vrai début, un vrai milieu et une vraie fin », explique le réalisateur.