Elle Fanning est Mary Shelley : sortie au cinéma le 8 août

L'actrice Elle Fanning est Mary Shelley dans le film de Haifaa Al-Mansour, première femme réalisatrice en Arabie saoudite : autant dire que ses motivations pour raconter l'histoire de Shelley, auteure qui révolutionna la littérature et particulièrement le genre gothique, sont nombreuses.

Outre Elle Fanning, on retrouve Douglas Booth et Bel Powley dans ce film consacré à l'auteure de Frankenstein, et qui revient d'ailleurs sur les conditions de création de cette œuvre culte.