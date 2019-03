Entre les barreaux les mots, ou la littérature en prison

À la Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis, dans l’Essonne, des détenus ont choisi de lire, d’apprendre la littérature, la poésie. Entre détention et reconstruction, le film apporte un regard qui permet d’approcher différemment les hommes et les femmes qui y vivent et y sont enfermés. Il est aussi un point de départ pour une réflexion globale sur la notion de la peine, entre punition et amendement.