Être vivant et le savoir : Emmanuèle Bernheim en duo avec Alain Cavalier

Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier sont liés par trente ans d’amitié. Ils préparent un film d’après le livre autobiographique de la romancière : Tout s’est bien passé. Elle y raconte comment son père lui a demandé « d’en finir » à la suite d’un accident cardio-vasculaire. Cavalier lui propose de tenir son propre rôle et que lui, soit son père. Un matin d’hiver, Emmanuèle téléphone à Alain ; il faudra retarder le tournage jusqu’au printemps, elle est opérée d’urgence.

Tout s'est bien passé était pour Emmanuèle Bernheim un livre pour saisir la disparition de son père, qui lui a demandé de l'aider à mourir après un accident cardio-vasculaire : Être vivant et le savoir devait prolonger ce travail et ce récit avec les images d'Alain Cavalier. Pendant le tournage, Emmanuèle Bernheim apprend qu'elle souffre aussi d'un cancer, et disparait le 10 mai 2017...