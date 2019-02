Fabrice Luchini est Un homme pressé, d'après le livre de Christian Streiff

« Il y avait là le début parfait d’une histoire. Matthieu et moi avons rencontré Christian pour essayer de le convaincre que son récit pouvait faire un film. On s’est vu plusieurs fois. Je l’ai convaincu que je ne raconterai pas sa vie, mais une histoire inspirée de sa vie » explique Hervé Mimran, réalisateur du film, à propos de sa rencontre avec Christian Streiff.

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire.