Fahrenheit 451 : première bande annonce de l'adaptation par HBO

Annoncée voilà quelque temps déjà, l’adaptation de Fahrenheit 451 , l’IMMENSE roman de Ray Bradbury vient de dévoiler une véritable bande-annonce. De quoi mettre l’eau à la bouche, après le teaser d’une toute petite minute dévoilé début janvier. Bien, alors, qu’avons-nous là ?

On n’aura guère que 90 secondes à se mettre sous la dent, mais cela complète assez intelligemment la première salve de janvier. Pour celles et ceux qui n’auraient pas déjà le pitch en tête, voici un succint résumé : 451 degrés Fahrenheit représentent la température à laquelle un livre s’enflamme et se consume.



Dans cette société future où la lecture, source de questionnement et de réflexion, est considérée comme un acte antisocial, un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres, dont la détention est interdite pour le bien collectif.

Montag, le pompier pyromane, se met pourtant à rêver d’un monde différent, qui ne bannirait pas la littérature et l’imaginaire au profit d’un bonheur immédiatement consommable. Il devient dès lors un dangereux criminel, impitoyablement poursuivi par une société qui désavoue son passé.

Ray Bradbury, trad. Jacques Chambon – Fahrenheit 451 – Folio SF – 9782070415731 – 6 €