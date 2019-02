Michael Reynolds, Francesca Marciano, Lisa Lucas, Ann Goldstein, Sarah McNally, Roberto Saviano, Nicola Lagioia, Elizabeth Strout ou encore Jonathan Franzen... La liste des participants au documentaire est assez impressionnante, et la caméra de Giacomo Durzi a retracé le parcours de Ferrante, en passant par New York et l'Italie.Ce documentaire produit par Greenwich Entertainment sera disponible à partir du 8 mars 2019, mais uniquement en version originale anglaise.