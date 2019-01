Fleuve noir, un film d'Erick Zonca d'après Une disparition inquiétante de Dror Mishani

Erick Zonca, convaincu par des amis libraires, s'est laissé emporter par le récit de Dror Mishani, Une disparition inquiétante, publié aux éditions Points dans une traduction de Laurence Sendrowicz. Il en a réalisé l'adaptation pour le cinéma, Fleuve noir, avec, en duo principal, Vincent Cassel et Romain Duris.

« Je savais qu’il faudrait changer la figure du policier, dans le roman il s’agit du commissaire Avraham, mais j’aimais qu’il y ait face à lui ce personnage de professeur qui se rêve romancier, et trouve dans la disparition de son jeune élève un fantasme d’écriture, et de puissance. Un raté qui dérape et qui donne, dans la noirceur, un peu de fantaisie à l’histoire. J’aimais aussi la façon dont il fait involontairement éclater la vérité », explique Erick Zonca à propos du travail sur le texte original de Dror Mishani.