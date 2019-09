Fourmi, une adaptation de Dream Team de Mario Torrecillas et Arthur Laperla

Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un grand club de foot anglais.

Rappeneau adapte cette fois Dream Team, de Mario Torrecillas et Arthur Laperla, roman graphique publié en juin 2016, traduit par Emmanuel Proust et Benjamine Des Courtils pour les éditions Nouveau Monde. « Après mon premier film, je n’avais pas particulièrement l’intention d’adapter une nouvelle fois une bande dessinée. Mais un jour la couverture de ce roman graphique espagnol m’a frappé et la libraire me l’a conseillé. J’ai eu un vrai coup de coeur pour cette histoire. J’ai écrit à l’auteur en Espagne pour me renseigner sur la disponibilité des droits », explique le réalisateur Julien Rappeneau