Bienvenue chez les Morts : Lucifer organise l'accueil de l'Enfer

Imaginez son étonnement en reprenant conscience six pieds sous terre entre quatre planches. Pour Joseph, c’est le début d’une aventure improbable au cours de laquelle il va se poser maintes questions existentielles dont la plus ardue est certainement de savoir s’il est vivant ou mort. À moins qu’il ne soit une sorte de chat de Schrödinger, pas de son point de vue bien entendu, mais de celui d’une divinité au sens de l’humour particulièrement tordu.Délire psychédélique ? Expérience de mort imminente ? Rêve éveillé ? Delirium tremens ? Ou simple indigestion de champignon ?Confronté aux situations les plus étranges, Joseph va découvrir, entre autres, pourquoi il ne faut jamais évoquer la bataille de Bull’s Run avant une cérémonie officielle, que, oui, la Pravda faisait aussi des erreurs, que la mort n’est plus véritablement ce qu’elle était, que notre cerveau peut être notre pire ennemi et que la vie devient très, très compliquée pour qui sonne le Glas !