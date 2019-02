Deadpool et Céline Dion, l'improbable rencontre

Le mercenaire Deadpool vient de s'offrir une alliée de choix qui n'est autre que Céline Dion, embarquée dans l'aventure pour fredonner « Ashes », la chanson-phare de la bande originale du film estampillé Marvel, sur les écrans le 16 mai prochain...

Marvel propulse à nouveau la suite très attendue des aventures de Deadpool sur le devant de l'internet avec un clip second degré à souhait : Céline Dion fait du Céline Dion, certes, mais avec un mercenaire en combinaison rouge et noire moulante qui fait des cabrioles et des extensions sous son nez...