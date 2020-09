“Déjà chez les Sumériens, le livre n’a jamais été un super cadeau…”

Les voisins français qui n’ont pas eu le bonheur de découvrir Yann Marguet, humoriste suisse, ne perdront pas leur journée. D’abord parce que sa chronique Les Orties (Couleur 3, sur la RTS) est un bonbon fondant moins onéreux qu’une tablette de chocolat noir, et nettement moins calorique qu’une religieuse une fois la fondue achevée.



Ensuite, parce qu’il régale les uns et les autres chaque mardi de ses textes sarcastiques — voire obséquieux, même s’il ne sait toujours pas ce que cela signifie, de son propre aveu… Alors, l’émission s’est arrêtée en janvier 2019, mais l’humoriste n’a pas décroché pour autant.



Remontant les archives du net, voici une de ses chroniques, datée de septembre 2018, en pleine rentrée littéraire. On croyait que le mal n’était que français ? Erreur : la propagation dans la francophonie est à l’œuvre depuis des années.



Deux ans plus tard, son analyse de la période reste truculente. « Les livres, qu’est-ce ? Définition : les livres, c’est des formats poche qui sont tout de même trop grands pour les foutre dans une poche, à part si vous êtes l’Inspecteur Gadget ou MC Hammer… » Excellente écoute...