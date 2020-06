Être, ne pas être, ou un peu quand même : quand Hamlet en perdait la boule

Nous sommes le 19 mars 1977, rappelle l’INA qui exhume de ses archives cette vidéo : le comédien, seul sur scène, façon tableau de vanité, interpelle un crâne poli – et bien élevé — façon Hamlet dans la plus pure tradition shakespearienne.Problème : on ne fait pas d’Hamlet sans attenter à sa propre santé mentale, et pour le comédien, soudainement, « être ou ne pas être » devient propice à une digression scandaleusement drôle.Du choix philosophico-dilemmique, le voici qui glisse vers des abîmes de perplexité et de folie douce… De quoi perdre la boule, en effet…