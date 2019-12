Inkarmations pris en flagrant délit d'excès de vitesse littéraire

Pour les fêtes, ActuaLitté et Leha éditions ont demandé conseil, sur les livres les plus hautement recommandables du catalogue. Un cousin de Judge Dredd a jeté son dévolu sur Inkarmations, le dernier roman de Pierre Bordage…Opposés dans un conflit à mort, karmacharis et rakchas s’affrontent depuis la nuit des temps. Dans l’ombre, le Souverain des abîmes et ses sbires, les rakchas, s’acharnent à précipiter l’humanité dans le néant tandis que les Seigneurs du karma veillent à sa survie.Ils envoient leurs karmacharis pour intervenir dans les affaires humaines lorsque la trame karmique est déséquilibrée, qu’elle menace de conduire la Création tout entière à sa perte. Un affrontement qui nous entraîne à travers le temps : préhistoire, Antiquité, Moyen Âge, XXe siècle, colonisation spatiale, guerres futures... Autant d’époques et de lieux où le destin de l’humanité se joue parfois à si peu de choses.Cette fois, le Souverain des abîmes semble avoir trouvé le moyen de porter un coup fatal à l’humanité et d’obscurcir la légendaire clairvoyance des Seigneurs du karma, dont le Vimana lui-même paraît gangrené de l’intérieur. Les Sages du Conseil, administrateurs du Vimana, ne seraient-ils pas devenus les premiers alliés du Souverain des abîmes et de ses démons dans leur projet d’anéantissement ?