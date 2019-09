Comme son titre l'indique, le principe du dessin animé Scooby-Doo and Guess Who ? est d'adjoindre aux personnages habituels de l'univers de Scooby-Doo des invités exceptionnels. Sia ou Ricky Gervais ont ainsi participé à des enquêtes...Cette fois, c'est donc Batman qui apparait devant Samy et Scooby, causant une belle frayeur à ces derniers...