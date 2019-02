Quand Michael Bolton prête sa voix à Audible...

Habituellement limités à de simples publicités assez conformistes, les spots d'Amazon prennent parfois des allures un peu plus originales. Le dernier en date, pour Audible, le service de livres audio, présente ainsi un Michael Bolton en grande forme, qui vante les mérites du livre audio, bien entendu...

Intitulée « Said I Read You But I Lied », la chanson parodique concoctée par Michael Bolton et Amazon est un petit bijou d'autodérision et de kitsch assumé. Bolton est en effet un auteur, chanteur et compositeur à la réputation à mi-chemin entre le ringard et le cool absolu.

La chanson d'Amazon reprend bien sûr le hit de Bolton, « I said I love you but I lied », mais en l'adaptant aux livres et à leurs versions audio...