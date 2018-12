Quand Salman Rushdie rencontre Bridget Jones

C'est en 2001 que sort sur les écrans l'adaptation en film du livre d'Helen Fielding publié en 1996 : Renée Zellweger y incarne une jeune femme maladroite et gaffeuse qui hésite entre deux hommes, incarnés par Hugh Grant et Colin Firth... Lors d'une présentation d'un livre à paraître, elle se heurte à Rushdie...

À l'aube de sa trente-deuxième année, Bridget Jones, employée dans une agence publicitaire à Londres, décide de reprendre sa vie en main. Pour ce faire, elle dresse une liste de bonnes résolutions : —La première : tenir un journal intime. — La deuxième : trouver un petit ami, voire même l'homme idéal. Pourquoi ne pas s'habiller sexy pour se faire remarquer par Daniel Cleaver, son patron ? Et pas question de sortir avec l'insupportable Mark Darcy, un ami d'enfance ! Celui-ci est l'incarnation de tout ce que Bridget déteste chez un homme. En plus, il fréquente une peste mondaine répondant au doux nom de Natasha. — La troisième : perdre du poids. — Et la quatrième : arrêter de fumer.