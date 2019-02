Scène coupée : le jour où Deadpool tua Adolf Hitler

Attention, si vous ne l'avez pas vu, spoiler pour la fin de Deadpool 2 ! Le film se termine avec une hilarante séquence post-générique, où Deadpool use et abuse d'un dispositif qu'il a récupéré auprès de Cable, le surhomme bionique qui lui donne du fil à retordre.

En effet, le mercenaire bavard s'amuse à remonter le temps à l'aide du gadget de Cable, en laissant derrière lui de nombreuses modifications de l'espace-temps et autres paradoxes temporels... Mais il s'en fiche, c'est Deadpool... Alors, quand l'occasion se présente de tuer Hitler...

L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme — tout en bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts.