I, Robot d'Alex Proyas, d'après l'oeuvre d'Isaac Asimov

En 2004, le réalisateur Alex Proyas adapte plusieurs œuvres d'Isaac Asimov pour en faire un blockbuster hollywoodien, avec Will Smith. Les romans Les Cavernes d'acier et Les Robots, mais aussi la nouvelle Le Robot qui rêvait d'Isaac Asimov ont servi de bases pour le scénario du film...

« À l'âge de dix ans, je lisais beaucoup de livres de science-fiction, et Asimov était l'un de mes auteurs de chevet. J'étais un vrai fan de science-fiction, et j'ai toujours pensé qu'I, robot ferait un très bon film. Quand vous êtes jeune, vous avez ce genre de rêve, et comme j'ai très tôt eu envie de faire des films, j'espérais pouvoir réaliser un jour cette adaptation », se souvient Alex Proyas, qui a utilisé les fameuses lois de la robotique dans son film...