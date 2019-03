J'ai perdu Albert : Didier van Cauwelaert adapte son roman au cinéma

Le premier film réalisé par Didier van Cauwelaert remonte à 1992 : il s'agit des Amis de ma femme, avec Michel Leeb, Christine Boisson et Catherine Arditi. L'écrivain, également scénariste, s'est lui-même chargé de l'adaptation de son roman.

Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands chefs d’entreprises, les hommes politiques et la jet set, abrite en elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert Einstein. Mais, prise au piège de son succès, elle en fait trop ! Surmenée, les informations ne « passent » plus. Alors Albert décide de déménager… Pour le meilleur et pour le pire, il s’installe dans Zac, un dépressif cartésien, apiculteur en déroute et garçon de café. Devenus indissociables et complémentaires, parce que l’un détient le « génie » et l’autre son mode d’emploi, Zac et Chloé, ces deux êtres que tout oppose, vont vivre en 48 heures le plus hallucinant des « ménages à trois »...