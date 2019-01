Jean-Christophe & Winnie, d'après les histoires d'A.A. Milne, créateur de Winnie l'ourson

Si l'on retrouve Jean-Claude Donda, Patrick Prejean et Wahid Lamamra pour les doublages des voix françaises, Ewan McGregor et Hayley Atwell sont présents au casting pour interpréter des personnages bien réels. L'histoire du film se déroule après La maison de Winnie l'ourson, livre écrit par le créateur des personnages, A.A. Milne.

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui adorait arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais adulte. Mais avec l'âge, il est devenu sérieux et a perdu toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant attachant et enjoué qu'il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont prendre tous les risques, y compris celui de s'aventurer dans notre monde bien réel…