Jeanne : Bruno Dumont poursuit sa fresque, d'après Charles Péguy

Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d’une mission guerrière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet le Dauphin sur le trône de France. Elle part ensuite livrer bataille à Paris où elle subit sa première défaite. Emprisonnée à Compiègne par les Bourguignons, elle est livrée aux Anglais. S’ouvre alors son procès à Rouen, mené par Pierre Cauchon qui cherche à lui ôter toute crédibilité. Fidèle à sa mission et refusant de reconnaître les accusations de sorcellerie diligentées contre elle, Jeanne est condamnée au bûcher pour hérésie.

« Péguy est venu aussitôt après l'idée d'un film musical, pour ses mélanges fulgurants de prose et de vers pour le genre et le style, et sa Jeanne d’Arc pour l’intrigue », expliquait Bruno Dumont au moment de la sortie du premier film. Jeanne est incarnée par Lise Leplat Prudhomme, déjà présente pour Jeannette, l'enfance de Jeanne d'Arc