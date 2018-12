Julia Roberts et Owen Wilson dans Wonder, adapté du roman de R.J. Palacio

Stephen Chbosky a choisi Julia Roberts, Jacob Tremblay et Owen Wilson pour incarner la famille unie de Wonder, adapté du roman de R.J. Palacio publié en 2013. Stephen Chbosky est lui-même l'auteur de Pas raccord, qu'il avait porté au cinéma sous le titre Le Monde de Charlie.

R.J. Palacio s'est lancée dans l'écriture de Wonder après avoir croisé dans la rue un enfant avec une malformation cranio-faciale : elle a détourné les yeux, et s'est ensuite posé des questions sur cette attitude et ce que pouvait ressentir l'enfant. Elle a alors mené ses propres recherches pour écrire son roman...