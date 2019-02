Jump Force : des personnages de Hunter x Hunter et Bleach en action

Les mangas et les jeux vidéo font bon ménage, particulièrement dans le genre combat : la Gamescom 2018 a vu une nouvelle bande-annonce du jeu Jump Force faire son apparition, avec une révélation de taille. Elle permet en effet de constater qu'Hisoka et Gon, notamment, du manga Hunter x Hunter, rejoignent le casting déjà bien fourni...

L'éditeur Shueisha, pour le 50e anniversaire de sa revue de prépublication Weekly Shōnen Jump, a vu grand : dans le jeu vidéo Jump Force, il a rassemblé quelques-uns des héros et vilains les plus populaires de l'histoire du manga... Luffy, Naruto, Ryuk, Freeza, mais aussi Hisoka et Gon, ou encore Ichigo Kurosaki de Bleach seront présents...

Le jeu, signé par Spike Chunsoft et édité par Bandai Namco Entertainment, sortira en 2019 et, d'ici là, le casting s'étoffera, sans aucun doute...