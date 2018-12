Jump Force : un combat entre Luffy, Naruto, Ryuk et Freeza, ça vous dit ?

Avec Dragon Ball, puis Naruto plus récemment, les jeux vidéo de combat ont trouvé dans les mangas une source d'inspiration inestimable. L'E3 2018, le grand événement international qui permet de découvrir les jeux auxquels on jouera demain, a vu la présentation de Jump Force, propulsé par le célèbre magazine de prépublication Weekly Shōnen Jump : la liste des invités fait envie...

L'éditeur Shueisha, pour le 50e anniversaire de sa revue de prépublication Weekly Shōnen Jump, a vu grand : dans le jeu vidéo Jump Force, il a rassemblé quelques-uns des héros et vilains les plus populaires de l'histoire du manga... Luffy, Naruto, Ryuk et Freeza, tirés de One Piece, Naruto, Death Note ou Dragon Ball, sont ainsi visibles à l'écran !

Le jeu, signé par Spike Chunsoft et édité par Bandai Namco Entertainment, devrait voir le jour en 2019. Premières images de ce cross-over ultime...