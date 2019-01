Keira Knightley est Colette dans un film sur l'auteure rebelle

Keira Knightley prêtera ses traits à Colette dans un film, aux accents de biopic, sur l'auteure de Chéri. Le long-métrage s'intéressera à la relation entre Colette et Henry Gauthier-Villars à travers leur mariage malheureux. En effet, Gauthier-Villars, alias Willy, incitera Colette à signer des romans qu'il publiera sous son nom à lui...

Aux côtés de Keira Knightley, dans ce film sur Colette, Dominic West et Eleanor Tomlinson, réunis devant la caméra de Wash Westmoreland, réalisateur de Still Alice et Z : The Beginning of Everything.