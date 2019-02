L'affreux Venom, incarné par Tom Hardy, s'annonce dans un trailer

Après des années de luttes fratricides, Sony et Marvel remettent le couvert et ont travaillé ensemble pour donner un film digne de son nom à l'un des super-vilains favoris des fans de Spider-Man, le terrifiant Venom. Possédé par un symbiote qui lui donne des pouvoirs surhumains, mais décuple sa colère, Eddie Brock cherche à se venger de Spider-Man...

Apparu pour la première fois en mai 1984 sous la plume de David Michelinie, Mike Zeck et Todd McFarlane, Venom est un personnage subtil, qui n'en veut qu'à Spider-Man et s'engage à éviter de faire du mal aux autres individus... Mais le symbiote est difficile à maîtriser... Venom avait déjà fait une apparition dans Spider-Man 3, mais tout le monde cherche à l'oublier. Le film de Ruben Fleischer rassemble Tom Hardy, Riz Ahmed et Michelle Williams, mais aucune nouvelle de Spider-Man...