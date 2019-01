L'Appel de Cthulhu, le jeu vidéo : ultime trailer

Call of Cthulhu tente d'adapter l'horreur sourde des textes de H.P. Lovecraft dans un jeu d'horreur aux graphismes plutôt convaincants. Cyanide Studio, développeur du jeu, s'est inspiré en grande partie du jeu de rôle de Chaosium. Le jeu se présente comme un RPG d'enquête, horrifique bien sûr.

Dans un approche originale, le jeu ne s'appuiera pas sur une attitude violente, mais bien sur le dialogue avec les personnages et l'investigation pour progresser, découvrir des indices et... survivre. Le jeu sera disponible le 30 octobre sur PC, PS4 et Xbox One.