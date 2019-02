L'écrivain italien Paolo Sorrentino fait le portrait d'un certain Silvio

L'écrivain et réalisateur italien Paolo Sorrentino s'est intéressé à une figure politique majeure de son pays, et pas forcément pour le meilleur. Silvio Berlusconi effraye, fascine, mais ne laisse pas indifférent. Avec Silvio et les autres, Sorrentino évoque aussi le rapport des Italiens à la politique.

Il a habité nos imaginaires par la puissance de son empire médiatique, son ascension fulgurante et sa capacité à survivre aux revers politiques et aux déboires judiciaires. Il a incarné pendant vingt ans le laboratoire de l’Europe et le triomphe absolu du modèle libéral après la chute du communisme.Entre déclin et intimité impossible, Silvio Berlusconi incarne une époque qui se cherche, désespérée d’être vide.

« Berlusconi a orchestré la médiatisation spectaculaire de sa vie. Il faisait ça à des fins électorales. Il utilisait la scène politique comme s'il était une star de cinéma. Il le faisait pour s'immiscer plus facilement dans l'inconscient des italiens et parvenir à les toucher au plus profond d'eux-mêmes et obtenir leur consentement », analyse Toni Servillo, qui interprète Berlusconi dans le film de Paolo Sorrentino