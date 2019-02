L'extraordinaire voyage du fakir et son armoire Ikea : bande annonce

Paru voilà quelques années aux éditions Le Dilettante, L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea de Romain Puertolas, fut un véritable succès. L’adaptation par Marjane Satrapi fut annoncée en mai 2015... Elle débarque, bientôt...

Ce livre, succès fantastique, avait démarré dans le RER, alors que Romain Puértolas l’écrivait sur un téléphone portable au cours de ses voyages. « C’est une histoire d’amour, de magie et d’aventure, et cela à travers trois continents. Je suis attirée par les histoires fantastiques, et j’aime créer des mondes qui n’existent pas, en imaginant les choses de manière plus grandes et plus belles, parce que la réalité m’ennuie », assurait la réalisatrice.

Quant au pitch, le voici : Un tour malicieux du destin envoie en France Ajatashatru, un fakir de New Delhi. Il y tombe aussitôt amoureux d’une Parisienne. Expulsé accidentellement du pays en compagnie de clandestins africains puis trimballé aux quatre coins de l’Europe, le magicien doit faire l’impossible pour retrouver celle qui a conquis son cœur.

Dans les salles le 30 mai prochain.