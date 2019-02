La Dernière folie de Claire Darling, d'après un roman de Lynda Rutledge

À Verderonne, petit village de l'Oise, c'est le premier jour de l'été et Claire Darling se réveille persuadée de vivre son dernier jour... Elle décide alors de vider sa maison et brade tout sans distinction, des lampes Tiffany à la pendule de collection. Les objets tant aimés se font l’écho de sa vie tragique et flamboyante. Cette dernière folie fait revenir Marie, sa fille, qu’elle n’a pas vue depuis 20 ans.

Le Dernier vide-grenier de Faith Bass Darling a été traduit en français par Laure Manceau et publié par Actes Sud en 2012. « J’ai plongé dans ce récit tant il offrait une transposition d’histoires et de thèmes qui me touchent : les rapports complexes entre mère et fille, les morts qui nous hantent, les objets et meubles qui nous envahissent et nous servent de mémoire de substitution, les mensonges, les secrets et non-dits de famille qui nous malmènent, la fin de vie qui nous guette, la mémoire qui nous construit, nous emprisonne et nous étouffe à la fois, et l’oubli qui nous attriste, mais aussi nous libère et nous allège », explique Julie Bertuccelli.