La douleur : Emmanuel Finkiel adapte le roman de Marguerite Duras

L'histoire entre Marguerite Duras et le cinéma n'est pas près de s'arrêter : le réalisateur Emmanuel Finkiel adapte ainsi La Douleur, livre publié en 1985 aux éditions P.O.L. Devant la caméra, Mélanie Thierry, Benoît Magimel ou encore Benjamin Biolay.

Le réalisateur a pris garde à ne pas laisser la figure de Duras auteure dominer le film : « Le cahier des charges au cinéma, par le fait même que tu incarnes, t’oblige à te positionner, à présupposer des choses. Mais je l’ai fait plutôt en amenant Marguerite au niveau de ce qu’est un être humain et qui réagit comme un être humain, pas comme un écrivain. Moi, je ne connais pas d’écrivain, je connais des gens qui écrivent. Le personnage de l’écrivain est un concept et je voulais d’emblée évacuer la figure de Duras — son récit lui-même me l’autorisait puisqu’on ne peut pas dire que c’est une véritable autobiographie », explique Emmanuel Finkiel.