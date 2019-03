La Forme de l'eau, le film avant le roman de Guillermo del Toro et Daniel Kraus

« Plus qu'une simple novélisation, le roman La Forme de l'eau est une adaptation et un prolongement de l'histoire mise en images dans le film du même nom », assure l'éditeur. Le livre est signé par Guillermo del Toro lui-même, en collaboration avec Daniel Kraus. Le nom du traducteur n'a pas encore été communiqué par l'éditeur.

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que les autres…