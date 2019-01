La Grande aventure de Non-Non, d'après les livres de Magali Le Huche

Publiés par les éditions Tourbillon, les albums de Magali Le Huche mettant en scène le personnage de Non-Non se retrouvent projetés au cinéma avec La Grande aventure de Non-Non ! Réalisé par Mathieu Auvray sur un scénario et des dialogues de Léonie de Rudder, Thierry Gaudin et Sophie Lodwitz, le film propose 3 histoires.

L'animation 3D a été choisie pour donner vie aux personnages de Magali Le Huche, en leur donnant un aspect carton, pâte à modeler et papier du plus bel effet. « Les rondeurs du personnage-titre, le ton des livres et le public auquel ils s'adressent (les tout petits) ont immédiatement appelé à un rendu en volume style stop motion, et à imaginer une animation énergique et vive, afin de donner une personnalité à ce petit monde vibrant et délirant », explique Mathieu Auvray, le réalisateur.