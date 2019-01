La prochaine fois je viserai le cœur, d'après un livre d'Yvan Stefanovitch

Cédric Anger a été captivé par cette histoire et par la personnalité du meurtrier, jugé inadapté à l'issue de son procès : « Il leur disait toujours cette phrase dingue : “Attention je vais vous faire mal” et ne regardait jamais les impacts des balles. C’est aussi pour ça, heureusement, qu’il n’en a pas tué autant qu’il l’espérait… Alors comme il ratait, tirait dans le ventre, les jambes, il ponctuait ses lettres de menaces de cette phrase : “La prochaine fois je viserai le cœur” ».

Pendant plusieurs mois, entre 1978 et 1979, les habitants de l’Oise se retrouvent plongés dans l’angoisse et la terreur : un maniaque sévit prenant pour cibles des jeunes femmes. Après avoir tenté d’en renverser plusieurs au volant de sa voiture, il finit par blesser et tuer des auto-stoppeuses choisies au hasard. L’homme est partout et nulle part, échappant aux pièges des enquêteurs et aux barrages. Il en réchappe d’autant plus facilement qu’il est en réalité un jeune et timide gendarme qui mène une vie banale et sans histoires au sein de sa brigade. Gendarme modèle, il est chargé d’enquêter sur ses propres crimes jusqu’à ce que les cartes de son périple meurtrier lui échappent.