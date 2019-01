La route sauvage : un enfant et un cheval, à triple galop

Andrew Haigh a puisé dans le roman de Willy Vlautin, La Route sauvage, pour son prochain film, dans les salles le 25 avril. À quinze ans, Charley Thompson ne rêve que d’une chose : avoir un vrai foyer, de la nourriture sur la table, et pouvoir rester une année entière dans le même lycée. Mais l’adolescent ne peut vraiment compter que sur lui-même, son père, avec qui il vit, enchaîne les petits boulots à travers le nord-ouest des États-Unis.



Quand des événements tragiques le laissent seul et à la rue quelques semaines seulement après leur arrivée à Portland, Charley trouve refuge dans un vieux centre hippique où il est embauché pour l’été. Il trouve alors du réconfort dans la compagnie de Lean on Pete, un vieux cheval de course usé et condamné à l’abattoir.



Afin d’aider l’animal à échapper au destin funeste qui l’attend, Charley vole un pick-up et une remorque, et tous deux entreprennent un voyage vers le Wyoming. C’est là que vit, aux dernières nouvelles, la tante de Charley. Mais ce périple de près de deux mille kilomètres sur les routes de l’Ouest américain ne sera pas de tout repos et le garçon, au cours d’un seul été, vivra plus d’aventures et de mésaventures que beaucoup d’individus au cours de toute une vie...









Willy Vlautin, trad. Luc Baranger – La Route sauvage – Editions Albin MIchel – 9782226401991 – 20 €