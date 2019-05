Les lumières mortes ne sont plus très loin, pour les adolescents devenus adultes. Et la bête étrange, Grippe-sou attend toujours dans son antre, terrorisant la population, sans jamais apparaître.Le film d’Andy Muschiett, avec un subjuguant Bill Skarsgård dans le rôle du clown tueur arrivera sur les écrans ce 18 septembre. Et la nouvelle bande-annonce met les points sur le « i ». Terrifiant, vraiment.