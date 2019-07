La série Le Transperceneige se dévoile en images : bande-annonce

D'après le film éponyme sorti en 2013 du réalisateur Bong Joon-Ho. Un prisonnier tente de survivre dans un train lancé à toute vitesse, alors que le monde connaît une nouvelle ère glaciaire.

La série Snowpiercer , attendue pour 2020, serait plus proche du film de 2013 de Bong Joon-ho que de la bande dessinée originale, toutefois. Au casting, on met surtout en avant Jennifer Connelly et Daveed Diggs, dans cette production qui sera diffusée sur TBS, chaine américaine. Elle sera ensuite diffusée par Netflix.