Alors qu’Alan Moore a décidé, ses personnages, eux, n’ont pas fini de vivre. Rorschach et tous les autres seront à l’affiche, et le Dr Manhattan ne sera pas bien loin.Il ne faut pas non plus voir la série réalisée par Damon Lindelof comme une adaptation directe du roman graphique sorti en 1986 : à l’époque, les héros de Moore opérant dans un État américain qui n’était pas les États-Unis, au cours d’une guerre froide qui ressemblait cependant à celle que nous avons connue.