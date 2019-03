Le Book Club, un feel good movie autour de la lecture

La période estivale annonce les films les plus légers de l'année : à n'en pas douter, Le Book Club en fera partie. Ce feel good movie propose de suivre 4 amies qui participent à un club de lecture. Après la découverte de 50 nuances de Grey, les voici lancées dans la redécouverte de leur sexualité...

Diane Keaton, Jane Fonda et Candice Bergen figurent au casting du premier film de Bill Holderman, dont l'idée provient du succès de 50 nuances de Grey. L'équipe du film pensait au départ qu'elle n'aurait jamais l'autorisation de citer le livre d'E.L. James : « Ça nous aura servi de leçon : on n’écoutera plus les autres désormais. E. L. James a adoré le scénario et a demandé à son éditeur de nous laisser utiliser les couvertures des livres. On adore E. L. James ! »