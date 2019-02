Le Cercle littéraire de Guernesey, d'après le roman culte de Mary Ann Shaffer et Annie Barrows

Au casting de ce film forcément très attendu, sur les écrans dès le 13 juin 2018, Lily James, Michiel Huisman ou encore Matthew Goode. Le scénario, d'après le livre de Mary Ann Shaffer et Annie Barrows, a été adapté en scénario par Don Roos et Thomas Bezucha.

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates dont Dawsey, le charmant et intriguant fermier à l’origine de la lettre. Leurs confidences, son attachement à l’île et à ses habitants ou encore son affection pour Dawsey changeront à jamais le cours de sa vie.